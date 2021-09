Varese: rapinarono gioielleria a Saronno, due arresti

20 settembre 2021 a

a

a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per aver rapinato una gioielleria di Saronno, in provincia di Varese, il 19 giugno scorso. I due, residenti a Milano, erano arrivati in moto davanti alla gioielleria. Con il voto coperto da caschi e mascherina, erano entrati nel negozio con un'arma in mano, risultata poi a salve. Dopo aver immobilizzato i dipendenti e i clienti, avevano rubato gioielli e denaro per circa 6mila euro. Non erano però riusciti a fuggire in moto per l'intervento di alcuni passanti e di una pattuglia di carabinieri di quartiere ed erano scappati a piedi.

Le immagini di alcune telecamere della zona permettevano poi di identificare i due. Uno era già detenuto nel carcere di Bollate e l'altro è stato fermato e arrestato mentre faceva visita al fratello nello stesso carcere.