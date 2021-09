Covid: Casa Bianca, 'riapriamo a viaggiatori vaccinati da inizio novembre'

20 settembre 2021 a

Washington, 20 set. (Adnkronos Salute) - Gli Stati Uniti si preparano a riaprire i confini ai viaggiatori vaccinati dall'inizio di novembre. Lo ha reso noto il coordinatore del team della Casa Bianca per la lotta al Covid, Jeff Zients, precisando che per entrare nel Paese si dovrà presentare documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione e i risultati di test negativi effettuati entro le 72 ore prima della partenza. Non verranno quindi più richieste quarantene, ha aggiunto Zients, precisando che questi protocolli "proteggeranno gli americani in patria e rafforzeranno la sicurezza dei trasporti internazionali".

L'annuncio arriva dopo mesi di pressione da parte dell'industria turistica americana e richieste da parte dell'Unione Europea che chiedeva reciprocità delle misure adottate da Bruxelles per aprire ai viaggiatori provenienti dagli Usa.