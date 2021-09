Sport: Jacobs a studenti, 'trovatevi un sogno e lavorateci, tutto è possibile'

20 settembre 2021 a

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Non era un obiettivo semplice ma i sogni si avverano se ci credi e ci lavori. Nello sport come nella scuola bisogna porsi degli obiettivi perché se ci si crede si può raggiungere qualunque cosa. Trovatevi un sogno e lavorateci perché tutto è possibile". Lo dice il campione olimpico di 100 metri e 4x100 Marcell Jacobs durante la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno scolastico in Calabria al liceo nautico di Pizzo Calabro.