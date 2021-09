Milano: spaccia droga e aggredisce polizia, arrestato

20 settembre 2021 a

a

a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Un uomo di 29 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria a Milano per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, pregiudicato, è stato visto alla stazione di Milano Certosa, mentre cedeva della droga a un gruppo di ragazzi. Fermato, il 29enne ha cercato di scappare aggredendo un agente e ne ha colpiti a calci altri due. Bloccato, l'uomo è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico, un bilancino di precisione, 7 grammi di droga e 190 euro in contanti. Oltre a essere arrestato, è stato denunciato per porto abusivo di armi.