Calcio: Gullit, 'il Milan ha preso la via giusta, bello rivederlo ai primi posti'

20 settembre 2021 a

a

a

Milano, 20 set. - (Adnkronos) - "Il Milan sta andando molto meglio rispetto a due anni fa, quando c'erano un po' di problemi. Finalmente la società ha preso la via giusta". Così l'ex attaccante del Milan Ruud Gullit sull'ottimo momento della squadra rossonera tornata in vetta alla Serie A.

"E' bello rivedere un Milan che lotta per i primi posti, è importante -aggiunge l'ex pallone d'oro a margine del premio Facchetti-. Contro il Liverpool ha sofferto abbastanza la velocità degli inglesi. L'importante è avere l'idea di come si gioca ad alti livelli. Quella partita aiuterà la squadra ad alzare il livello".

Come vede Maldini dirigente? "Sta facendo bene, anche per lui è un lavoro nuovo e lo sta facendo bene. Sono felice che ci sia un ex giocatore che conosco in società", conclude Gullit.