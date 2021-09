Lombardia: premio Regione per la ricerca a fotosintesi artificiale (2)

20 settembre 2021 a

(Adnkronos) - I ricercatori saranno premiati l'8 novembre al Teatro alla Scala di Milano nel corso della 'Giornata della Ricerca' 2020-2021, dedicata alla memoria di Umberto Veronesi.

Sono stati premiati Pierre Joliot per aver scoperto il meccanismo della scissione dell'acqua in ossigeno e idrogeno nella fotosintesi naturale. In seguito, gli altri due vincitori hanno sviluppato sistemi biomimetici capaci di riprodurre il processo naturale e quindi portare alla scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno. In particolare Marcella Bonchio per aver costruito un sistema chimico organico/inorganico, basato sul rutenio, capace di riprodurre la scissione dell'acqua in ossigeno e idrogeno, e Markus Antonietti per aver utilizzato, allo stesso scopo, il nitruro di carbonio, un polimero capace di dividere l'acqua in idrogeno e ossigeno.