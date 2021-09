Milano: discoteca con 160 persone, chiusa per 5 giorni dalla polizia locale

20 settembre 2021 a

Milano, 20 set. (Adnkronos) - Hanno trovato 160 persone, a ballare senza mascherine e senza il rispetto del distanziamento. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso per cinque giorni una discoteca di via Boncompagni, a Milano, dopo che alle 5 di mattina di ieri all'interno avevano trovato i giovani che ballano.

Inoltre la polizia locale che multato due esercizi commerciali in zona Porta Venezia per il mancato rispetto delle ordinanze riguardanti il vetro e l'asporto di bevande alcoliche oltre gli orari di chiusura. Al primo bar in via Lecco è stata comminata una sanzione di 6.600 euro per la violazione del divieto di asporto, mentre per una pizzeria d'asporto di via Tadino sono state contestate violazioni per 7.600 euro.

Domenica sera, infine, intorno a mezzanotte, gli agenti dell'Unità Annonaria hanno sanzionato per 17mila euro uno Street Food in corso Garibaldi: oltre a non avere l'autorizzazione in originale e il rinnovo annuale dell'attestazione, il furgoncino aveva un allacciamento non regolare della bombola di gpl alla piastra per cucinare.