La 17a edizione del CISMEF si è tenuta con successo, con particolare attenzione alla condivisione di opportunità e vantaggi per le PMI di tutto il mondo

GUANGZHOU, Cina, 20 settembre 2021 /PRNewswire/ -- La 17a edizione del CISMEF, la fiera internazionale cinese dedicata alla PMI, si è tenuta dal 16 al 19 settembre a Guangzhou, la capitale della provincia di Guangdong, nella Cina meridionale. La fiera ha attirato partecipanti provenienti da oltre 30 Paesi e regioni. Fornisce una piattaforma perfetta e crea nuove opportunità per le PMI nazionali ed estere di potenziare la loro cooperazione e sviluppo.

I bracci robotici, i veicoli a guida automatica: i diversi prodotti sono una festa per gli occhi.

Circa 1000 imprese, leader in tecnologie speciali, prodotti e tecniche raffinate, beni o servizi unici o innovazione sul fronte tecnologico o delle modalità di produzione, hanno esposto i loro prodotti al CISMEF. Si concentrano principalmente sui settori industriali della produzione intelligente e dell'intelligenza artificiale, della produzione di apparecchiature, dell'informazione elettronica, della biomedicina e dei prodotti alimentari e agricoli.

Accanto ai numerosi prodotti esposti sorprendenti, anche le diverse opportunità di promozione aziendale e le attività di scambio rappresentano un'attrazione. CISMEF ha organizzato una serie di attività mirate a mettere in mostra i settori industriali, tra cui 12 attività di connessione tra offerta e domanda, 4 attività tematiche, 3 attività per la creazione di partenariati commerciali transfrontalieri e 6 attività di promozione per espositori all'estero, nella speranza di fornire a espositori e compratori servizi più precisi ed efficaci.

Kimsun Trade Co.LTD di Guangzhou partecipa al CISMEF per la prima volta. Kimsun è specializzata nel settore della verniciatura a polvere epossidica e fornisce ai propri clienti piani e servizi intelligenti per la verniciatura automatica. Shu Gan, responsabile Ricerca e Sviluppo di Kimsun, ha dichiarato: "CISMEF fornisce un'eccellente piattaforma per le imprese di tecnologie speciali come la nostra. Da un lato, abbiamo la possibilità di promuovere i nostri prodotti e marchi. D'altro lato, ci consente di conoscere meglio le tecnologie uniche di altre aree, quindi di assorbirle e applicarle nel nostro settore, offrendo ai clienti soluzioni migliori."

Esposizione, transazione, scambio, cooperazione. CISMEF funge da piattaforma essenziale creata ad hoc per le PMI di tutto il mondo. Offre alle imprese informazioni e opportunità commerciali per cercare aziende tra fornitori e acquirenti, oltre a scambi di natura tecnica. Nel frattempo, la Fiera è un forte segnale della promozione da parte della Cina della comunicazione e della cooperazione tra le PMI nazionali ed estere e promuove il commercio multilaterale.

L'International Cooperation Summit for SMEs, svolto in parallelo all'evento fieristico, ha annunciato ufficialmente un considerevole piano di appalti per le PMI di tutto il mondo, per 826,3 miliardi di yuan. Sono stati organizzati una serie di seminari, tra cui una tavola rotonda a livello ministeriale sulle politiche per le PMI, in cui condividere esperienze su come risolvere efficacemente le difficoltà delle PMI.

Per molti espositori, questo straordinario evento internazionale delle PMI accelererà la loro integrazione nelle catene di valore globali e creerà vantaggi reciproci e la prosperità comune. Guangdong Jaten Robot & Automation Co. Ltd presenta alla Fiera i suoi nuovi veicoli a guida automatica. Wang Meikui, Deputy General Manager dell'azienda, ritiene che CISMEF offra loro una buona opportunità per promuovere il prodotto. "Vorremmo che più persone conoscessero il nostro prodotto, ed è molto importante", ha dichiarato.