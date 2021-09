Roma: Calenda a Gualtieri, 'vedrai che Zingaretti non ti manda in Siberia se dissenti...'

21 settembre 2021 a

a

a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Roberto, il tavolo per Roma l'ho fatto. Non lo propongo. Continui con questa tiritera del termovalorizzatore. Prova a rispondere nel merito. Lo vuoi o no. Vedrai che Zingaretti non ti manda in Siberia se dissenti da lui. Su Municipalizzate, di' qualcosa. Anche di sinistra". Carlo Calenda replicando a un tweet du Roberto Gualtieri in cui il candidato sindaco del centrosinistra aveva scritto: "Dopo averne detto peste e corna oggi Calenda propone la concertazione. Dice di voler un nuovo inceneritore ma sul suo programma non c'è. Propone un nuovo museo, tecnicamente illegale. La verità è che senza un'idea di città rimangono solo liste di cose, spesso contraddittorie".