21 settembre 2021 a

a

a

Roma, 21 set. -(Adnkronos) - La crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande nasce da "una combinazione fra leva elevata e valutazioni eccessive" del mercato immobiliare, per questo "al di là di questo caso concreto dovremo vigilare sul debito corporate e su prezzi sopravvalutati nel real estate". E' il commento del vicepresidente della Bce Luis de Guindos in un incontro online organizzato dal Financial Times.