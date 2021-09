Covid: Fontana, 'a breve 88% popolazione vaccinata in Lombardia'

21 settembre 2021 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - In Lombardia "abbiamo avuto una grande adesione" alla campagna vaccinale anti-Covid, "abbiamo raggiunto l'82% di vaccinazioni completate e abbiamo registrato un'adesione intorno all'88% dei cittadini. Quindi a breve dovremmo arrivare a questa percentuale di vaccinazioni completate". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Radio Number One. "In questi ultimi giorni le adesioni stanno continuando ad aumentare e speriamo di superare anche questa percentuale", ha aggiunto.