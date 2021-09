Lazio: Silvestri (Corte Conti), 'acquisti in pandemia? Fase istruttoria ancora in essere'

21 settembre 2021 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - La fase istruttoria delle indagini sugli acquisti in pandemia "è ancora in essere. Sono inchieste delicate perché nate in contesto emergenziale. Nel primo decreto Cura Italia sono stati imposti vincoli" di cui l'istruttoria "che è complessa" dovrà tener conto. Lo ha detto il procuratore regionale per il Lazio della Corte dei Conti Pio Silvestri ed ha aggiunto: "è un processo di attenzionamento su acquisti svolti dalla regione e altre strutture dello stato su cui la Procura ha acceso un faro e che bisognerà vedere anche alla luce de disposto della norma che già era nel Cura Italia ed è stata sistematizzata con l'articolo 21 del decreto legge 76 del 2020".