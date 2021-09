Covid: Fontana, 'Lega divisa secondo i giornali, nostre posizioni chiare'

21 settembre 2021 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Sembra" che dentro la Lega ci siano divisioni e contrapposizioni sul tema del green passa e dei vaccini, "ma questa situazione non è assolutamente vera". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Radio Number One. "Sono tutte cose che hanno cercato di ricostruire poi i giornali, pensando di creare delle difficoltà all'interno del partito, ma la nostra posizioni è molto chiara e consolidata. Basta vedere le votazioni del Parlamento", ha spiegato, citando l'emepio dei "cinque punti che predisponemmo con i presidenti di Regione della Lega e il nostro segretario. Quello doveva essere il punto di vista della lega, che non prevedeva assolutamente il no al green pass o alle vaccinazioni".