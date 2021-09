Comunali: Boccia, 'aperto cantiere 2023 per vera alternativa a Salvini e Meloni'

21 settembre 2021 a

a

a

Roma, 21 set (Adnkronos) - "Nel 2016 le elezioni amministrative nelle grandi città segnarono una indicazione di rotta. Il Pd, teorizzando l'autosufficienza, un po' arrogante, non compattò tutto il centrosinistra. Oggi è diverso". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina.

"Letta ha voluto unire il centrosinistra in tutta Italia, siamo uniti in tutta Italia. Poi in 39 città il centrosinistra unito ha sommato le proprie forze con il M5s per un campo largo in prospettiva 2023. E' un cantiere aperto -ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd-. Una indicazione queste amministrative possono darla, potrebbe essere chiaro che il campo che stiamo costruendo è la prospettiva vera, l'alternativa alla destra di Salvini e Meloni".