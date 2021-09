Covid: Boccia, 'referendum green pass una grande sciocchezza'

21 settembre 2021 a

Roma, 21 set (Adnkronos) - "Il referendum sul green pass è una grande sciocchezza. Mi chiedo come si faccia a far perdere tempo alla gente per bene su una cosa così insulsa". Lo ha detto il responsabile Enti Locali del Pd Francesco Boccia a radio Immagina.

"Il vaccino dovremmo farlo tutti, semplicemente per proteggere la salute di ognuno di noi. E dovremmo anche avere rispetto per chi non c'è più, penso a tutti quei medici e infermieri che hanno fatto un lavoro eccezionale -ha aggiunto Boccia-. Non si può pensare di non vaccinarsi solo per egoismo personale. Il green pass è una tappa per arrivare a una vaccinazione di massa, che metta finalmente il Paese in sicurezza. Io vorrei che gli ospedali tornassero ad occuparsi a tempo pieno di tutte le patologie, senza più interruzioni".