Lazio: Silvestri (Corte conti), 'auspichiamo affidamento a gare pubbliche come chiede Ue'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "L'Unione Europea ci chiede, da tempo, una diversa politica di gestione delle concessioni demaniali che si sostanzi nell'affidamento tramite gara e nell'adeguamento dei canoni. Come Procura contabile non possiamo che auspicare il passaggio all'affidamento tramite gara pubblica per garantire, anche attraverso la revisione dei canoni, un gettito effettivamente corrispondente al valore del bene demaniale". Lo dice il procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio Pio Silvestri, nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione Lazio, esercizio finanziario 2020.

Silvestri rimarca che: "Occorre però lanciare un monito che induca le amministrazioni centrali e territoriali ad attrezzare il proprio agire. Già oggi la criminalità organizzata si infiltra nel mercato delle concessioni del demanio marittimo per cui bisognerà mettere in campo tutti gli strumenti di controllo e verifica, in via preventiva e in corso d'opera, per evitare di offrire su di un piatto d'argento la possibilità alla stessa criminalità di riciclare in modo semplice il denaro proveniente dai traffici illeciti".