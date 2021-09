Monza: nascondono 450 chili di hashish in un garage, due arresti

21 settembre 2021 a

Milano, 21 set. (Adnkronos) - Nascondevano 450 chili di hashish in un furgone e in un garage. Due uomini, cittadini italiani, sono stati arrestati dalla polizia a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza per possesso e spaccio di stupefacenti. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Milano, saputo che in uno stabile di Vimercate sarebbe potuta avvenire la transazione di una grossa quantità di droga, hanno effettuato un appostamento e hanno notato un furgone, intestato a una società di leasing, che ha fatto ingresso nel garage del palazzo.

Appena uscito, gli agenti hanno fermato il mezzo. Uno dei due uomini a bordo è scappato e si è barricato all'interno di un appartamento del palazzo. La polizia però è riuscita a entrare e lo ha bloccato.

Nel furgone gli agenti hanno trovato 10 chili di hashish e in un box altri 440 chili. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Monza.