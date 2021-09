21 settembre 2021 a

a

a

Roma, 21 set. - (Adnkronos) - "La ripartenza degli eventi sportivi è un tema centrale per me e le parole di Giuseppe Conte vanno nella giusta direzione. Ripristinare la normalità è qualcosa che non può più attendere, specie dopo l'introduzione del green pass e con l'attuale 70% della popolazione vaccinata". Così su Twitter Simone Valente deputato M5S in commissione Cultura.