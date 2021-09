21 settembre 2021 a

a

a

Roma, 21 set (Adnkronos) - In Europa Draghi mette l'Italia in una posizione "privilegiatissima. E' ascoltato, ha relazioni buone, è in una situazione di passaggio, in Francia e Germania ci sono le elezioni, rimane l'Italia che è un punto fermo". Lo ha detto Romano Prodi a Il mix delle cinque, su RadioUno Rai.