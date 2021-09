Alitalia: M5S, 'governo si attivi per soluzione condivisa'

21 settembre 2021 a

Roma, 21 set. (Adnkronos) - “Alla luce dell'audizione di questa mattina del presidente Alfredo Altavilla e del management di Ita è chiaro che serve un intervento immediato del governo per cercare di scongiurare quella che rischia di diventare una vera e propria emergenza sociale”. E' quanto si legge in una nota delle deputate e dei deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti e Lavoro.

“Chiediamo che si riapra subito un tavolo di confronto fra azienda e sindacati per arrivare a soluzioni condivise, in gioco c'è il destino di 11mila lavoratori della ex Alitalia e delle loro famiglie. E' quanto mai urgente, quindi, pensare a un sistema di adeguate misure di politiche attive e di un'estensione degli ammortizzatori sociali. Lo dobbiamo alle tante lavoratrici e lavoratori sui quali ricadono tutti gli oneri di questa operazione”, concludono gli esponenti M5S.