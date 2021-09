Governo: Salvini, 'sintonia con Draghi, è argine contro voglia di tasse della sinistra'

22 settembre 2021 a

a

a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - "Con Draghi c'è sintonia perché la Lega ha fatto nascere questo governo sul preciso impegno che non si sarebbe aumentata nessuna tassa. Noi siamo al fianco di Draghi". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Telelombardia. "A sinistra si parla di tassa patrimoniale e di tasse sui risparmi. In questi giorni si parla di revisione degli estimi catastali, che significa un aumento della tassa sulla casa. Da questo punto di vista contiamo su Draghi come argine alla voglia di tasse della sinistra e dei 5 Stelle", ha aggiunto.