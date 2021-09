Alla scoperta dell'arredo bagno su Bagnolandia e i suoi punti di forza

22 settembre 2021 a

(Milano 22 settembre 2021) - Milano, 22 settembre 2021 - Un concept basato sull'equilibrio e sull'estetica, ma anche sulla funzionalità, il comfort e la qualità: nasce da questa vision la proposta di Bagnolandia.it, l'e-commerce italiano per l'arredo bagno e l'idrotermosanitario che, da oltre 40 anni, esplora i temi dell'eleganza per trasformare la sala bagno in una piccola oasi di design.

L'obiettivo di Bagnolandia.it è quello di supportare il cliente nella creazione di un ambiente esclusivo in cui stile e benessere coesistono: un universo digitale che reinventa il bagno secondo i più recenti canoni dell'abitare, in aderenza alle soluzioni d'arredo che ottimizzano la fruizione degli spazi.

Il tutto in un catalogo online con oltre 10 mila prodotti in pronta consegna che contempla sia le linee d'arredo più semplici, sia quelle più creative o ricercate. Le soluzioni di Bagnolandia esplorano infatti i più importanti stilemi dell'arredo bagno, aprendosi alle collezioni più classiche – quelle dei sanitari a terra o filomuro – così come alle idee di design più innovative, che oggi si consolidano in quel mix tra funzionalità ed estetica offerto dai sanitari sospesi.

Le idee di arredo si evolvono poi nelle nuove soluzioni per il wellness, che annoverano le vasche idromassaggio da internoed esterno ed i box doccia multifunzione, i quali, disponibili nei modelli open space, con idromassaggio o su misura offrono al bagno un nuovo senso di eleganza, unendo al carattere suggestivo della ceramica la pregiata trasparenza del cristallo.

Bagnolandia.it: i vantaggi di acquistare l'arredo bagno online

Uno dei vantaggi più interessanti legati all'acquisto di sanitari, accessori e mobili da bagno su Bagnolandia.it è quello di poter accedere sempre a una customer experience accurata e innovativa.

In linea a una serie di valori che puntano soprattutto alla soddisfazione del cliente, il portale online offre un customer care altamente efficiente, formulato per supportare l'utente in tutte le fasi di acquisto e restare al suo fianco anche nel post-vendita.

L'acquirente, infatti, per avere assistenza o effettuare un ordine, può fruire in qualsiasi momento di una consulenza telefonica da parte di un operatore esperto o avvalersi dell'assistenza online disponibile via mail o tramite form di contatto. Senza contare che può sempre ricorrere al servizio di chat dedicato, che garantisce un supporto completo in tempo reale.

Lo scopo è quello di offrire all'utenza un luogo digitale in cui il meglio dell'esperienza nel settore dell'arredo bagno incontra il dinamismo degli acquisti online, garantendo un canale di vendita in costante crescita, che si evolve con le esigenze del cliente.

Arredo bagno su Bagnolandia: i marchi più noti a prezzi competitivi

Bagnolandia.it, naturalmente, affianca a un customer care efficiente soluzioni d'arredo provenienti dalle migliori firme dell'interior design.

Non è un caso che il catalogo comprenda alcuni tra i brand più esclusivi nei settori dei sanitari, delle rubinetterie e delle vasche idromassaggio, tra i quali si distinguono Ideal Standard, Villeroy & Boch, Sanitari Vitra, Pozzi Ginori e Jacuzzi.

Ma tra i numerosi aspetti che oggi fanno di Bagnolandia.it uno dei portali più interessanti per l'acquisto di arredi bagno spiccano soprattutto i prezzi vantaggiosi, che permettono di acquistare sanitari, mobili e accessori per il bagno di pregio a costi davvero competitivi. Il tutto con un ottimo rapporto qualità prezzo, che si estende anche alle collezioni provenienti dai brand più esclusivi.

