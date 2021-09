Alitalia: senatori Pd, 'da vertici indisponibilità al dialogo, così non va '

22 settembre 2021 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Le risposte dei vertici di ITA ai senatori confermano un atteggiamento di completa chiusura e indisponibilità al dialogo che impedisce la ripresa della trattativa". Lo dichiarano la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, il capogruppo il commissione trasporti, Salvatore Margiotta, i senatori Bruno Astorre e Vincenzo D'Arienzo.

"Intanto su una serie di chiarimenti chiesti in merito al piano industriale non è stata data nessuna risposta adeguata. Ma, soprattutto, sulle questioni legate al personale non c'è alcuna disponibilità a confrontarsi: sono, infatti, state confermate le assunzioni dirette, solo ieri 100, ma non è stata data nessuna spiegazione sulle professionalità chiamate, né chiarito se si tratta di lavoratori già impiegati in Alitalia e con quale contratto siano stati assunti".

"Questo atteggiamento rende ancora più necessario e importante un intervento del governo. è necessario che il Ministro Franco, insieme agli altri ministri competenti, chiarisca se la linea esposta rispetto al piano industriale e al personale, corrisponda al mandato dell'esecutivo. Certamente, non corrisponde al pensiero di molti partiti della maggioranza. Così non va”.