22 settembre 2021 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Noi siamo per il Green Pass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri concerti al 100%. La cultura non può essere considerata la serie B: i luoghi di cultura sono la nostra identità, la nostra anima, la nostra libertà. Firma la petizione e falla firmare per riaprire la cultura al 100%". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.