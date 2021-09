M5S: Todde, 'allenza Pd-Leu per campo progressista ma solo se condizioni'

22 settembre 2021 a

a

a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Credo che l'alleanza con il Pd e Leu sia una strada da seguire, soprattutto nella costruzione di un campo progressista plurale e forte che sia argine politico alle destre e alle forze conservatrici. Ma soltanto dove ci sono le condizioni idonee". Così la viceministra al Mise, Alessandra Todde, del M5S.

"Carbonia, in Sardegna, il MoVimento ha costruito un'alleanza con Articolo Uno, i socialisti, il PCI, Sinistra Italiana e Rossomori, ispirata ai valori e alle politiche progressiste, in maniera non ambigua, rappresentando la vera alternativa regionale alle forze conservatrici spesso nascoste dietro le liste civiche. Il Pd invece ha fatto una scelta incomprensibile, credo non condivisa con i vertici nazionali: a Carbonia corre al fianco di forze di centrodestra che sostengono il governatore Solinas in Regione. Sono orgogliosa che il MoVimento abbia fatto scelte diverse”, dichiara Todde.