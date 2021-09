Calcio: Koeman, 'il club è con me ma serve tempo per ricostruire'

22 settembre 2021 a

Barcellona, 22 set. - (Adnkronos) - L'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, nell'occhio del ciclone per il deludente avvio di stagione non si è sottoposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa ma si è limitato a leggere un comunicato prima di andarsene. "Il club è con me come allenatore in una situazione di ricostruzione -dice il tecnico olandese-. La situazione finanziaria del club è vincolata ai risultati e viceversa. Significa che dobbiamo ricostruire la squadra senza poter fare grandi cose a livello finanziario. Serve tempo. I giovani di oggi possono diventare le nuove stelle mondiali in un paio di anni: la cosa buona è che i giovani hanno opportunità come in passato Xavi e Iniesta. Però serve pazienza. Il calcio europeo è una scuola importante per questi talenti e in Champions non possiamo sperare in miracoli. La sconfitta col Bayern deve essere inserita in questa prospettiva".

"Il processo nel quale siamo merita di essere incondizionatamente rispettato, nelle parole e nei fatti. C'è appoggio nella politica tecnica e nel nostro processo: so che la stampa lo riconosce, non è la prima volta nella storia del Barcellona che questo accade. Contiamo sul vostro appoggio in questi tempi difficili: come rosa e come giocatori siamo contenti del grande appoggio dei tifosi, come quello che c'è stato nella gara contro il Granada a casa. Forza Barça e grazie", conclude Koeman.