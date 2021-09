Lombardia: Pd, 'passaggio Fermi e Piazza per mascherare debolezza Salvini'

22 settembre 2021 a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - "È triste vedere il passaggio di due ex liberali moderati come Fermi e Piazza alla Lega sovranista e di destra, tanto più in un momento in cui questo passaggio serve solo a Salvini per tentare di mascherare la debolezza esterna, rispetto al centrodestra, ma soprattutto interna al suo partito, sempre più spaccato". Lo dichiarano il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul a commento del passaggio di due esponenti di Forza Italia in consiglio regionale, Alessandro Fermi, presidente dell'assemblea, e Mauro Piazza alla Lega.

"Di questi e altri passaggi si parla da tempo, ma avvengono solo ora, perché un Salvini sotto scacco deve tentare di dare un segnale di forza, soprattutto in Lombardia. La realtà - continuano - è che Salvini è sempre più in difficoltà e non sarà certo qualche cambio di casacca a risolvere i problemi che derivano da una linea politica confusa e ambigua, come ben si capisce dalle continue contraddizioni che emergono nei confronti del governo. La Lombardia merita di meglio".