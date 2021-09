Omofobia: Malpezzi, 'Zan? sarà calendarizzato entro una quindicina di giorni'

22 settembre 2021 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il Ddl Zan? “Quando non avremo più provvedimenti a scadenza vogliamo calendarizzarlo. Quando potrebbe avvenire? Io penso una quindicina di giorni ma non posso dare date precise”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi. Cosa ne pensa della possibilità di utilizzare lo strumento del Green Pass anche per entrare al Senato? “Sono favorevole perché è anche una questione di esempio. Tutte le questioni poste sono reali ma siamo rappresentanti dei cittadini e dobbiamo dare il buon esempio”.