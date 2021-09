Covid: De Maria (Pd), 'bene green pass alla Camera per ritorno a normalità'

22 settembre 2021 a

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "L'introduzione del Green pass per accedere alla Camera dei Deputati, per cui abbiamo assunto oggi in Ufficio di Presidenza le misure di nostra competenza su proposta del Collegio dei Questori, è la scelta giusta da fare. Non solo perché non possono esserci zone franche nella lotta alla pandemia, ma anche perchè è lo strumento più prezioso che abbiamo per riprendere le attività e arginare la diffusione del virus". Così Andrea De Maria del Pd, membro dell'ufficio di presidenza della Camera.

"Dal mondo del lavoro a quello della cultura, dalla scuola alle attività di intrattenimento, ovunque il green pass è un sistema che sta funzionando e che darà buoni frutti anche nel tempo".

"La Camera dei Deputati ha seguito fin da subito tutte le norme per garantire sicurezza a chi lavora e a chi rappresenta i cittadini: con le decisioni di cui abbiamo discusso oggi nell'Ufficio di Presidenza si fa un passo in avanti verso quel ritorno alla normalità - con il ripristino del transatlantico e dei servizi complementari - che tutti auspichiamo per l'esercizio completo della democrazia parlamentare".