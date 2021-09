Snaipay Gold Sponsor della Lega Basket Serie A per promuovere i valori sani dello sport

22 settembre 2021 a

(Milano 22 settembre 2021) - Si rinnova la partnership con il brand per i servizi di ricariche e pagamenti di Snaitech

Milano, 22 settembre 2021 – Il brand Snaipay, la piattaforma del Gruppo Snaitech per i servizi a valore aggiunto, annuncia il rinnovo della partnership con la Lega di Basket Serie A di cui sarà Gold Sponsor in tutti i match LBA Serie A, LBA Final Eight e LBA Supercoppa per la stagione 2021/2022.

La Sponsorship di Snaipay, oltre all'associazione di immagine, prevede la visibilità del brand durante tutte le partite di campionato e coppe ed un programma di attività di marketing, tra cui esperienze esclusive ed eventi dedicati ai clienti. A Snaipay sarà anche intitolato il premio al miglior difensore, in occasione dell'evento LBA awards.

Il basket è uno sport perfettamente coerente con i valori di fairplay e sana passione sportiva che l'azienda condivide da sempre.

Snaipay è il brand di Snaitech che punta a semplificare la vita del cliente con servizi utili e innovativi sempre a portata di mano. Pagare una bolletta o una multa, ricaricare il credito telefonico o la Pay TV, acquistare una gift card sono solo alcune delle cose che si possono fare nelle edicole, tabaccherie, bar e altri esercizi affiliati a Snaipay. Una rete in continua espansione che conta più di 50 aziende partner e circa 7.000 punti vendita e rende sempre più facile, comodo e veloce effettuare acquisti, pagamenti e ricariche direttamente nel negozio sotto casa.

