22 settembre 2021

Milano, 22 set. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 450 nuovi casi di Covid19 a fronte di 54.814 tamponi processati. I positivi sono lo 0,8%. Diminuiscono i ricoverati meno gravi: sono 417, 20 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 pazienti (+1), i morti sono stati 4.