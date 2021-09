22 settembre 2021 a

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Domani in tutti i comuni e in tutte le regioni governati dalla Lega viene presentato un documento che impegna il governo a dire no alla revisione del catasto e all'aumento dell'Imu su casa, negozi, terreni e capannoni. Voglio vedere cosa votano Pd e 5 stelle. Aumentare le tasse è da dementi dopo il Covid". Lo ha detto Matteo Salvini a Biassono, provincia di Monza e Brianza.