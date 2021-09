Milano: Bernardo, 'su no vax sinistra strumentalizza'

22 settembre 2021 a

Milano, 22 set. (Adnkronos) - "Capisco che la sinistra non possa parlare di Milano, visti i problemi della città, ma creare ogni giorno un caso strumentalizzando le mie parole non porterà lontano chi si comporta in questo modo. Ribadisco di essere contro ogni tipo di violenza e che da medico consiglio a tutti di vaccinarsi: per noi vale il principio della democrazia fondato sulla libertà e sul dialogo e siamo pronti a confrontarci con quanti non hanno ancora compreso l'importanza dei vaccini". Cosi' il candidato sindaco di Milano per il centro destra, Luca Bernardo, a proposito della polemica sull'ipotesi di no vax nella futura giunta.

"Il Pd di democratico forse ha solo il nome, ma nei fatti non mi pare. D'altra parte in giunta loro accettano i centri sociali. Strumentalizzare le parole di un medico che ha combattuto il Covid in corsia e' semplicemente un insulto", afferma.