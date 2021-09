22 settembre 2021 a

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Chi commette questi reati sappia che l'Europa è anche questa, istituzioni che vanno a prendere l'assassino. Deve essere chiaro che in questo Paese si rispetta la Costituzione, in questo Paese non si chiude un occhio, si vada a colpire assassino per garantirlo alle patrie galere". Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post parlando degli sviluppi della vicenda di Saman.