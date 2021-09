Covid: al Quirinale green pass già in uso, ora modalità per applicare nuovo decreto

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Al Quirinale c'è ovviamente la volontà di accogliere la raccomandazione indirizzata agli organi costituzionali per i quali vale il principio dell'autodichia (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera e Corte costituzionale), contenuta nel decreto legge che prevede l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal prossimo 15 ottobre. Entro quella data il Segretariato generale della Presidenza delle Repubblica stabilirà le modalità, che si stanno definendo in questi giorni, con le quali disciplinare l'utilizzo di questo strumento.

Peraltro, in base alle norme vigenti, il certificato verde è comunque già richiesto per accedere e partecipare alle iniziative previste all'interno del Quirinale o in altre sedi appartenenti all'istituzione: cerimonie, incontri, visite.