Cannabis: promotori, 'no rispose su rinvio al 31/12, domani manifestazione'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "All'indomani dell'invio di oltre 500.000 pec ed avendo ancora ricevuto dagli organi amministrativi una risposta significativa comitato promotore del Referendum Cannabis si riunirà sotto il Ministero della Giustizia in via Arenula alle ore 10.15 per manifestare e per chiedere al Governo la conferma dell'esenzione al 31 ottobre come data ultima per la consegna delle firme certificate”. Così Marco Perduca del comitato promotore del referendum.

Al walk around partecipano i membri del comitato promotore Antonella Soldo (Meglio Legale), Marco Perduca (Associazione Luca Coscioni), Riccardo Magi (+Europa), Leonardo Fiorentini (Fuoriluogo) e Franco Corleone (Società della ragione). Il Referendum Cannabis è promosso dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani