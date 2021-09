Virtual Career Day: l'Unicusano diviene ponte tra laureati e ben 44 aziende che assumono

23 settembre 2021 a

(Roma, 23 settembre 2021) - Roma, 23 settembre 2021 - Torna l'appuntamento annuale dell'Università Cusano per i laureati di tutta Italia. Anche quest'anno sarà digital e offrirà la possibilità ai partecipanti di conoscere da vicino le esigenze (e le trasformazioni) del mondo del lavoro. Evento in diretta su Cusano Italia TV (264 DTT).

Il 7 ottobre 2021 torna il tradizionale appuntamento con il Career Day di Unicusano, arrivato alla sua quarta edizione. Come l'anno scorso, anche questa volta l'evento sarà online: l'Università Cusano allestirà un'agorà virtuale a cui aziende e laureati, anche di altre università italiane, si collegheranno per presentarsi e raccontare le reciproche esperienze, aspettative e necessità.

A prendervi parte ben 44 aziende nazionali e internazionali come Froneri, Bricofer, Generali, Macron, Zucchetti, Ernst & Young e circa mille partecipanti desiderosi di conoscere le possibilità che offre loro il mercato.

I laureati e laureandi avranno a disposizione materiale informativo (scheda aziendale, brochure, vademecum…) e potranno sfruttare le potenzialità di uno spazio condiviso dove confrontarsi in tempo reale. Potranno, inoltre, prenotarsi per svolgere in privato un colloquio conoscitivo con le imprese. Per coloro che desiderano sostenere un colloquio è necessaria la registrazione su

In parallelo, Cusano Italia Tv, emittente televisiva dell'Ateneo romano in onda sul canale 264 del digitale terrestre, trasmetterà workshop, presentazioni aziendali, approfondimenti sul mondo del lavoro. Oltre alla diretta Tv, si potrà seguire l'evento anche tramite la pagina FB della Cusano.

