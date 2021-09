Lega: fuoriuscito da Fi Nava, 'diversi sindaci e amministratori pronti a passare con Salvini'

23 settembre 2021 a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - "Diversi sindaci e amministratori nei prossimi giorni e nelle prossime settimane aderiranno alla Lega di Matteo Salvini, non solo in provincia di Lecco". Lo afferma Daniele Nava, ex presidente della Provincia di Lecco ed ex sottosegretario in Regione, che ieri ha ufficializzato il suo passaggio alla Lega. "Ci sono persone di Forza Italia anche con ruoli amministrativi che non si sono più riconosciuti dopo la fine del Pdl in un partito. Salvini va a superare la Lega di ieri per guardare verso un progetto che è una grande partito di centrodestra del futuro", spiega contattato dall'Adnkronos. E si parla di altre due consiglieri regionali di Forza Italia pronti a lasciare nei prossimi giorni Forza Italia per approdare alla Lega.

"L'apertura di Salvini e del suo gruppo dirigente fa nascere in tanti che arrivano da esperienze nel Popolo delle Libertà la suggestione che è possibile riavere un grande partito di centrodestra, che possa in qualche compensare la fine di un grande partito che c'è stato nella storia del centrodestra in Italia", continua. "Io sono stato a favore di una confluenza nel Pdl e oggi per le stesse ragioni sono a favore di una semplificazione delle due principali aree politiche", conclude Nava.