Fisher Investments oggi aiuta oltre 100 mila clienti nel mondo

La società ha raggiunto un traguardo importante della sua missione a lungo termine

CAMAS, Washington, 23 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, la capogruppo di Fisher Investments Italia con sede negli Stati Uniti, ha recentemente superato i 100 mila clienti nelle sue quattro principali unità operative: Clienti Privati Statunitensi, Clienti Istituzionali, 401(K) Solutions e Clienti Privati Internazionali.

Fondata nel 1979, Fisher Investments ha iniziato a offrire servizi a clienti istituzionali con una strategia unica incentrata sulle azioni small-cap orientate al valore. A partire dalla metà degli anni '90 l'azienda si è espansa per offrire l'esperienza e il servizio maturati con i clienti istituzionali, agli investitori dall'alto profilo patrimoniale negli Stati Uniti. Inaugurato nel 2000, il Gruppo Clienti Privati ha continuato a espandersi verso Regno Unito, Canada, Europa e ora fino in Australia. Nel 2014, la società ha lanciato 401(k) Solutions con l'obiettivo di guidare con professionalità e fornire servizi e conoscenza sui piani pensionistici alle piccole imprese negli Stati Uniti.

In occasione del lancio, Ken Fisher, fondatore, Presidente Esecutivo e Co-direttore degli Investimenti di Fisher Investments, ha affermato: "Siamo onorati che così tanti clienti si affidino a noi per la gestione dei loro investimenti. È un'enorme responsabilità che assumiamo con serietà e ponendo sempre i loro interessi prima di tutto. Raggiungere tale traguardo testimonia la dedizione del nostro personale che si distingue ogni giorno per l'integrità e la cura con cui fornisce soluzioni di investimento a ciascuno dei nostri clienti."

Damian Ornani, Amministratore Delegato di Fisher Investments ha aggiunto: "Porre gli interessi dei clienti prima di ogni altra cosa è un valore universale in tutti i Paesi e le culture. La nostra missione è sempre stata quella di migliorare l'universo dell'investimento e aiutare 100 mila clienti è uno splendido traguardo del nostro percorso. Sono particolarmente orgoglioso che abbiamo raggiunto questo traguardo non soltanto conquistando la fiducia di nuovi clienti ma anche mantenendo i nostri clienti attuali, molti dei quali si affidano a noi da decenni per la gestione dei propri investimenti. È soltanto l'inizio e siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra attività, un cliente alla volta."

Informazioni su Fisher Investments Italia:Fisher Investments Italia è la denominazione commerciale utilizzata dalla succursale di Fisher Investments Ireland Limited operante in Italia ("Fisher Investments Italia") e fa parte del gruppo internazionale di società Fisher. Fisher Investments Ireland Limited e le sue denominazioni commerciali sono iscritte al Companies Registration Office (Registro delle imprese) irlandese. Fisher Investments Ireland Limited è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. Fisher Investments Italia è iscritta con il n° 182 nell'"Elenco delle Imprese di Investimento autorizzate in altri Stati UE con succursale in Italia" tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Parma (Numero di iscrizione e Codice fiscale: 97838750152; Partita IVA: 02903080345; Numero REA: PR-276048). Per maggiori informazioni su Fisher Investments Italia, consultare il sito https://www.fisherinvestments.com/it-it.

Informazioni su Fisher Investments Fisher Investments è una società di consulenza finanziaria indipendente fee-only.Al 30/06/2021, Fisher Investments e le sue controllate gestivano attivi globalmente per un valore di oltre 158 miliardi di euro: oltre 121 miliardi di euro per investitori privati, 35 miliardi di euro per investitori istituzionali e un miliardo di euro per piani pensionistici di piccole e medie imprese statunitensi. Fisher Investments opera quattro unità operative principali: Clienti privati statunitensi, Clienti istituzionali, Clienti privati internazionali e 401(k) Solutions che servono un bacino di clienti internazionali. Non tutte le strategie sono offerte/vendute in tutti i Paesi. Ken Fisher, Fondatore e Presidente Esecutivo, ha firmato la rubrica "Portfolio Strategy" di Forbes dal 1984 al 2016, divenendo l'editorialista di più lunga durata nella storia della rivista. Negli ultimi anni, le rubriche di Ken Fisher sono state ospitate dai principali media in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale e nei Paesi asiatici. Ciò ha permesso a Ken di diventare l'editorialista attivo in più Paesi e con il maggior numero di articoli pubblicati, di ogni altro editorialista di qualsiasi tipo nella storia. Ken ha anche pubblicato 11 libri su finanza e investimenti, tra cui 4 bestseller del New York Times. Per maggiori informazioni su Fisher Investments, consultare il sito https://www.fisherinvestments.com.

