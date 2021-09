Startup: Locare va in overfunding e firma un accordo con Airbnb

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set. (Labitalia) - Locare, la startup che risolve i problemi di burocrazia e morosità negli affitti, continua la propria scalata. Dopo due brillanti campagne di equity crowdfunding, nel 2018 e nel 2019, con valutazioni pre-money sempre crescenti, annuncia l'overfunding della sua terza raccolta su BacktoWork. Ma non è tutto: proprio in questi giorni, Locare ha sottoscritto un importante accordo con Airbnb, leader mondiale degli appartamenti in affitto. Oggetto dell'accordo è il servizio Salvaffitto, uno strumento nato per tutelare i proprietari da ogni possibile difficoltà nella riscossione del canone e nella liberazione della proprietà in caso di sfratto.

"Locare e Airbnb creeranno in Italia, un progetto pilota sulle locazioni a carattere transitorio ovvero quelle tra i 31 giorni e i 18 mesi. Locare è nata proprio con lo scopo di semplificare e rendere più sicure le procedure di affitto, per questo è stata scelta da Airbnb. Per offrire una maggior tutela ai propri utenti tramite il servizio Salvaffitto", spiega Andrea Napoli, Ceo e co-founder della startup. Airbnb, che già da qualche tempo è entrata anche nel mercato degli affitti a medio termine, come strumento di tutela aggiuntiva per i propri Host, ha scelto Salvaffitto il primo servizio sul mercato ideato per permettere di affittare case e appartamenti senza pensieri.

"L'accordo con un player di questa portata rappresenta per noi un riconoscimento importante al lavoro che abbiamo fatto finora. Ed è un grande orgoglio poterlo comunicare proprio nel mezzo della nostra campagna di equity crowdfunding che ha abbondantemente superato l'obiettivo minimo di 150mila euro, ma continua a raccogliere adesioni", commenta Napoli. I punti di forza di Locare sono tanti. Innanzitutto, il mercato. Nel 2019 sono stati stipulati in Italia 1.752.742 contratti di locazione, un numero pari a circa 4 volte quello delle compravendite di abitazioni. C'è poi un team dalle grandi competenze, artefice di una crescita continua, e una tecnologia interna che garantisce scalabilità al progetto.