Tumori: Penati (Qvc Italia), 'sosteniamo la ricerca con Shopping4Good'

Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - “Dal 2015 collaboriamo con Fondazione Veronesi e abbiamo già finanziato 17 borse di studio per la ricerca. Un risultato sicuramente importante, ma per noi è anche importante vedere quanto le nostre clienti ci seguono in questo percorso. Si è allargato il numero di persone che ci stanno supportando questo progetto e per noi è una grande soddisfazione”. Così Paolo Penati, Ceo di Qvc Italia, in occasione della presentazione della campagna 'Shopping4Good', il programma di shopping sviluppato da Qvc per sostenere la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica e cura del tumore al seno, utero e ovaio. Un progetto che si affianca al lavoro di Fondazione Umberto Veronesi per supportare la ricerca e la sensibilizzazione sulla lotta ai tumori tipicamente femminili.

“Quest'anno 'Shopping4Good' si sviluppa attraverso la vendita di prodotti, che inizierà il 4 ottobre sul nostro sito di e-commerce e che andrà avanti per tutto il mese fino ad esaurimento scorte. L'incasso sarà devoluto al progetto 'Pink is good' di Fondazione Umberto Veronesi con l'obiettivo di sostenere 3 ricercatrici impegnate nella lotta contro i tumori femminili. Il 7 ottobre ci sarà anche una diretta televisiva alle 21 a cui parteciperà il professor Paolo Veronesi per raccontare la parte scientifica di questo progetto e noi di Qvc mostreremo i prodotti in vendita”.

Per l'occasione sono state scelte tre importanti sportive come testimonial: le tenniste Flavia Pennetta e Roberta Vinci e la pallavolista Stefania Okaka a cui è affidato il messaggio "Per vincere l'importante è partecipare". Una scelta non casuale come spiega Paolo Penati: “Il mondo dello sport è un po' la metafora della ricerca. Bisogna impegnarsi tanto per raggiungere un obiettivo. La ricerca deve continuare a combattere e serve sempre grandissimo impegno proprio come fanno gli sportivi”.