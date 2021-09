Onu: Draghi, 'rilanciare multilateralismo per affrontare sfide nostro tempo'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del multilateralismo, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal dopoguerra. Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli”. Così il premier Mario Draghi, aprendo il suo intervento al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Penso alla pandemia e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus – prosegue il presidente del Consiglio - Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. Alla ripresa economica e alla lotta alle diseguaglianze e all'insicurezza alimentare. Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo. Questi temi sono al centro dell'Assemblea Generale e dell'agenda del nostro Governo. Sono anche il cuore della Presidenza Italiana del G20, per cui abbiamo scelto il motto “People, Planet and Prosperity”. Dobbiamo rilanciare il multilateralismo, e renderlo efficace per affrontare le sfide del nostro tempo”, rimarca Draghi.