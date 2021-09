Afghanistan: Draghi, 'su rifugiati Italia pronta a sostenere anche Paesi limitrofi'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'Italia è in prima linea nel rispondere alla crisi umanitaria, a beneficio dei gruppi più fragili in Afghanistan e degli afghani che hanno lasciato, o che lasceranno, il Paese. Siamo pronti a intervenire anche a sostegno dei Paesi limitrofi che sono interessati dai flussi di rifugiati. Abbiamo deciso di utilizzare a fini umanitari le risorse precedentemente stanziate per attività di formazione delle forze di sicurezza e difesa afghane”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.