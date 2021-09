24 settembre 2021 a

SAN DIEGO, 24 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Hai già preso il nuovo iPhone 13? Non dimenticarti di proteggerlo! La linea di custodie per iPhone 13 di elago non è nulla di ciò che hai già visto fin'ora! Oltre ai loro stili classici, hanno riportato alcuni dei loro stili popolari del passato così come nuovi stili innovativi per l'iPhone 13.

Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose che sono utili e belle. i designer di elago sono istruiti a creare prodotti che loro stessi amerebbero usare. Così facendo, sono sicuri che quando un prodotto raggiunge le mani di un cliente, questi se ne innamorerà.

SiliconeiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia in silicone elago è un classico e il preferito dai fan. Queste custodie hanno un tocco morbido con grande presa e protezione! La custodia in silicone elago è disponibile nei colori bianco, rosa tenue, menta, viola, nero, color pietra, blu nightglow, arancione, rosa caldo, rosso, verde notte e indaco jean!

MagSafe SiliconeiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago MagSafe Silicone è proprio come la classica custodia in silicone ma con un forte magnete che ti permette di ricaricare con il caricatore MagSafe di Apple!

HybridiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Hybrid è un mix di policarbonato e TPU che offre una protezione completa dall'uso quotidiano! La protezione della fotocamera fornisce uno strato extra di protezione per le tue incredibili fotocamere. Questa custodia è senza sbavature ed è anti-ingiallimento.

GlideiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Glide è tornata! Questa custodia ha un retro smerigliato/trasparente con un accento colorato! Questa custodia aggiunge un tocco di colore a una custodia semplice ed è perfetta per chiunque ami un design a colori! Le custodie elago Glide per l'iphone 13 saranno disponibili in una varietà di colori diversi!

PebbleiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Pebble è una custodia testurizzata con uno speciale rivestimento misto di vera pietra con vernice, che le conferisce un aspetto unico!

Urban CleariPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Urban Clear è una semplice custodia trasparente aggiornata! Questa custodia è stata progettata per essere sottile pur fornendo una grande presa. Questa custodia ha un design arrotondato per far sentire il tuo iPhone più naturale nella tua mano. Include un modello a strisce all'interno dandogli un effetto fresco. Non c'è niente di semplice in questo caso!

ArmoriPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

La custodia elago Armor è la nuova custodia per il trasporto quotidiano di cui hai bisogno! Questa custodia è forte e resistente, ma allo stesso tempo sottile. Lo stile elegante non sacrifica la protezione ed è realizzata in TPU.

elago è un'azienda di design prima di tutto. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro progetti sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente.

elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

