Calcio: Vezzali, 'c'è volontà di arrivare al 100% capienza stadi ma no a tifosi ammassati in curva'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "La situazione epidemiologica è migliorata e il numero delle vaccinazioni sta andando molto bene e, alla luce di questo, ieri ero in audizione con il Cts, si è discusso molto sulla capacità degli impianti e c'è la volontà di un aumento della capienza all'aperto e al chiuso, per arrivare con gradualità al 100%. C'è molta prudenza, e mi preme sottolineare che le società di calcio o chi organizza i campionati facciano rispettare le regole, non dobbiamo vedere i tifosi ammassati in curva, dobbiamo dare l'esempio". Lo ha detto il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, ad 'Agorà' su Rai3 a proposito dell'aumento di capienza degli stadi che dovrebbe arrivare al 75% in questi giorni per passare poi al 100% sempre con il green pass. "Gli eventi culturali e sportivi devono essere trattati allo stesso modo ma dobbiamo dimostrare che i tifosi sappiano rispettare le regole, il nostro comportamento può influire sulle persone che ci sono vicino", ha aggiunto la Vezzali.