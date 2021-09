Pd: Letta, 'su diritti e lavoro dobbiamo agganciare il treno europeo'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set (Adnkronos) - "Dobbiamo cogliere quello che sta succedendo in Europa, voglio che ci agganciamo al teno europeo dei diritti civili. Sono tutti più avanzati di noi, il punto di riferimento è l'Europa. E lo stesso sulla questione sociale e il lavoro". Lo ha detto Enrico Letta sul palco di Futura.

"Sul lavoro l'Europa non aveva competenza. Poi soprattutto con la pandemia e le misure varate, come Sure, l'Europa ha cominciato a ragionare sul lavoro, sul salario minimo, sugli ammortizzatori sociali, l'occupabilità che ora sono temi europei. Noi dobbiamo legarci lì", ha sottolineato il segretario del Pd.