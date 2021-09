Made in Italy, a 4 aziende i Premi Leonardo Qualità Italia

24 settembre 2021 a

a

a

Roma, 24 set. - (Adnkronos) - Tornano i Premi Leonardo al talento delle imprese italiane, consegnati oggi nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I Premi Leonardo Qualità Italia 2019, che premiano qualità, innovazione e vocazione all'export, sono stati assegnati a 4 eccellenze made in Italy di diversi settori industriali.

I premiati sono: Allegrini (Socio Amministratore Marilisa Allegrini), azienda familiare dedita alla produzione del vino da generazioni ed impegnata in prima linea nella valorizzazione e promozione della Valpolicella; Avio (Amministratore delegato Giulio Ranzo), gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione e nel trasporto spaziale; Fabbri 1905 (Amministratore delegato Nicola Fabbri), holding familiare alla quinta generazione, nota in tutto il mondo per la sua amarena, produce e distribuisce oltre 1.300 prodotti tra liquori, sciroppi e ingredienti per il gelato e la pasticceria artigianali; Flou (Presidente e Ad Massimiliano Messina), leader internazionale nella produzione di letti e arredi di design per il living.

Il Premio Leonardo International 2019 è stato conferito a Beda Bolzenius, presidente e ad Marelli, che, attraverso la propria attività di manager, con l'investimento in Magneti Marelli e la creazione del Brand globale Marelli, ha contribuito a rafforzare i rapporti di collaborazione economica e commerciale tra le imprese italiane e giapponesi, rappresentando uno straordinario esempio di come gli investitori stranieri possano contribuire a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria italiana.