Made in Italy, Comitato Leonardo torna a premiare eccellenza imprese

Roma, 24 set. - (Adnkronos) - Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid -19, torna la Giornata Qualità Italia del Comitato Leonardo, con la consegna, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Premi Leonardo 2019, riconoscimenti alla qualità e al valore delle aziende italiane. Il Premio Leonardo 2019, riservato ad un personaggio che si sia particolarmente distinto nel promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, è stato conferito quest'anno ad Andrea Illy, presidente illycaffè.

Alla cerimonia presso Palazzo Barberini haanno preso parte la presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, il presidente di Ice Agenzia Carlo Ferro, il presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Riccardo Di Stefano e il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano.

L'iniziativa è promossa dal Comitato Leonardo, nato nel 1993 dall'idea comune di Sergio Pininfarina e Gianni Agnelli, dell'Agenzia Ice, di Confindustria e di un gruppo di imprenditori, con l'obiettivo di diffondere e rafforzare l'immagine di eccellenza dell'Italia nel mondo. Tra i soci del Comitato Leonardo sono presenti oltre 130 aziende il cui fatturato complessivo è di 380 miliardi di euro, quasi il 23% del Pil italiano, con una quota export media pari al 56% e 1,2 milioni di addetti.

“Dopo lunghi mesi in cui la paura si è mescolata al coraggio, torniamo a celebrare la qualità e l'eccellenza produttiva italiane con occhi nuovi verso il futuro” ha dichiarato Luisa Todini, Presidente del Comitato Leonardo. “Le nostre aziende sono protagoniste della ripresa, come dimostra il 6% di crescita nel 2021. Ripresa: è questa la parola chiave che più ci rappresenta in questo momento storico e ci piace più di resilienza" ha spiegato Todini.

"Ripresa che, come ci ha insegnato l'emergenza sanitaria globale, non può più prescindere da valori fondamentali quali il rispetto per l'ecosistema ambientale e sociale, la responsabilità, la creazione di valore condiviso. Deve continuare la costruzione di una narrazione nuova per il made in Italy che, facendo leva sulla tradizione, coniughi tecnologia ed innovazione sostenibile, valorizzando la nostra unicità sui mercati internazionali" ha proseguito.

"Unicità ben rappresentata oggi dai nostri premiati, esponenti dell'eccellenza imprenditoriale italiana, a cui quest'anno si aggiunge un riconoscimento speciale per quella ospedaliera, simbolo della straordinaria capacità di risposta alla pandemia di chi è stato e continua ad essere in prima linea" ha detto ancora la presidente del Comitato.

I Premi Leonardo Qualità Italia 2019, che premiano qualità, innovazione e vocazione all'export, sono stati assegnati a 4 eccellenze made in Italy di diversi settori industriali: Allegrini; Avio; Fabbri 1905 ; Flou. Il Premio Leonardo International 2019 è stato conferito a Beda Bolzenius, Presidente e Ad Marelli. Inoltre quest'anno è stato istituito il Premio Leonardo Impresa Storica, assegnato a Fratelli Piacenza (Presidente Guido Piacenza), azienda attiva nella lavorazione della lana dai primi decenni del ‘700, che da oltre tre secoli tesse le fibre più pregiate del mondo, con un know-how tramandato di padre in figlio: un ciclo completo dalle materie prime di altissima qualità, selezionate nel rispetto della natura e delle comunità locali, alla creazione di tessuti e capi di abbigliamento.

Anche quest'anno il Comitato Leonardo, in collaborazione con il Mise e l'Agenzia Ice, ha assegnato il Premio Leonardo Start Up ad una realtà ad alto tasso di innovazione: Bioscience Genomics (Founder Giuseppe Mucci) uno spin off accademico, partecipato da Bioscience Institute spa di San Marino e dall'Università Tor Vergata di Roma, focalizzato sul sequenziamento del DNA fetale circolante nel sangue materno ed il DNA libero circolante nell'individuo per analisi genetiche avanzate in medicina fetale e prevenzione oncologica.

Novità di quest'anno, infine, il Premio Leonardo Speciale 2021, conferito all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Irccs “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per la capacità dimostrata nella risposta alla pandemia, sia nell'attività di cura che in quella di tracciamento e testing.

Come ogni anno, la Cerimonia è stata anche l'occasione per consegnare i Premi di Laurea, finanziati da imprenditori soci del Comitato Leonardo, iniziativa che da 22 anni premia le migliori tesi sull'eccellenza del Made in Italy. Quest'anno i Premi erano 11, in diversi settori: moda, alimentare, energia, innovazione tecnologica, gioielleria, grande distribuzione, sport, internazionalizzazione delle imprese italiane.