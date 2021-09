Recovery: Ricci (Pd), 'più semplificazione o rischio commissariamento generale'

24 settembre 2021 a

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un problema di burocratizzazione eccessiva delle procedure per realizzare le opere pubbliche. Con le norme attuali, infatti, sarà molto difficile riuscire a impiegare i fondi del Pnrr. Chiediamo, per questo, da sindaci, più velocità e più semplificazione, perché l'alternativa è un commissariamento generale, che sarebbe un danno enorme per le istituzioni democratiche”. Lo ha detto il presidente Ali (Autonomie Locali Italiane) e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci intervenendo all'assemblea Anci Giovani.