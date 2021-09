Milano: polizia arresta rapinatore minorenne

24 settembre 2021 a

Milano, 24 set. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni, senza fissa dimora, accusato di rapina. Gli agenti del commissariato Porta Ticinese hanno rintracciato in via don Primo Mazzolari, in zona Barona, il ragazzo destinatario di un ordine di carcerazione emesso a gennaio 2019 dal Tribunale dei Minori di Milano, dovendo scontare 2 anni e 6 mesi per furti e rapine commesse a danno di coetanei.

Al 17enne, portato nell'Istituto penale minorile Cesare Beccaria, è stata notificata dai poliziotti del commissariato Porta Ticinese anche l'ordinanza di custodia cautelare emessa per aver rapinato, a novembre 2020 all'interno del Parco Mazzolari, un minorenne del proprio cellulare, del portafoglio e dell'orologio: la vittima aveva riportato 15 giorni di prognosi per le lesioni subite al naso.